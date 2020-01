Sole A Catinelle è il film stasera in tv domenica 12 gennaio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sole A Catinelle film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 31 ottobre 2013

GENERE: Commedia, Comico

ANNO: 2013

REGIA: Gennaro Nunziante

CAST: Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio, Robert Dancs, Valeria Cavalli, Orsetta De Rossi, Ruben Aprea, Matilde Caterina, Stefano Sabelli, Daniela Piperno, Lydia Biondi, Augusto Zucchi, Marco Paolini

DURATA: 90 Minuti

Sole A Catinelle film stasera in tv: trama

Checco (Checco Zalone) un padre di famiglia, sposato con Daniela (Milriam Dalmazio) di origine siciliana che lavora come operaia in fabbrica. Insieme hanno un figlio Nicolò (Robert Dancs). Checco fa il cameriere ma nonostante la precaria situazione economica della sua famiglia, decide di licenziarsi per cercare nuove strade. S’improvvisa venditore porta a porta di aspirapolvere ma, dopo un inizio promettente, finisce sul lastrico. Intanto Checco promette al figlio di portarlo in vacanza se prenderà tutti dieci in pagella. Nonostante le contrarie aspettative Nicolò torna a casa col massimo dei voti e Checco si vede costretto a mantenere la promessa. Ma come fare senza un euro? Decide di andare in Molise sperando di vendere aspirapolveri ai parenti e nello stesso tempo facendo credere al figlio di stare facendo una vacanza da sogno. Padre e figlio conoscono Zoe (Aurore Erguy), una ragazza molto ricca che ha un figlio di nome Lorenzo (Ruben Aprea) della stessa età di Nicolò. Il bambino però non parla..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sole a catinelle film stasera in tv: curiosità

In origine in titolo doveva essere Tutti dieci, nome chiaramente ispirato alla pagella di Nicolò. Poi durante la registrazione è stato cambiato in Sole a Catinelle.

Alcune scene sono state tagliate e sono disponibili soltanto nella versione DVD come quella in cui Checco e il figlio entrano per la prima volta nel lussuoso bagno con vasca idromassaggio e cromoterapia della bellissima villa di Portofino.

Il film ha ottenuto un clamoroso successo sia al cinema (51,7 milioni di euro di incasso, circa 7,7 milioni di biglietti venduti) sia in televisione. Lunedì 14 settembre 2015 il film è passato in chiaro su Canale 5 ottenendo uno share del 24.19% e 5.072.000 telespettatori. Al secondo passaggio in chiaro il 18 gennaio 2016 gli spettatori sono stati addirittura 6.630.000 spettatori. (share del 27.05%).

Sole A Catinelle streaming

Sole A Catinelle streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sole A Catinelle film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili