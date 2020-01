911 serie tv su Rai 2: trama episodi 13 gennaio 2020

911 EPISODI 13 GENNAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 13 gennaio 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

911 Stgione 2 Episodio 01 Sotto pressione. Buck vive nella casa di Abby da quando lei ha lasciato la città, poi Buck vede una bottiglia di vino stappata e sente che c’è qualcuno sotto la doccia, e dà per scontato che Abby sia tornata, ma poi scopre che si tratta di Maddie, sua sorella maggiore. Bobby e Athena, all’insaputa di tutti, hanno iniziato a uscire insieme. Ora che è iniziato il concorso per il calendario dei vigili del fuoco, Bobby, Chimney, Eddie e Buck decidono di partecipare anche se per ogni caserma viene scelto un solo vigile del fuoco. A fine episodio un terremoto colpisce il centro di Los Angeles.

911 Stgione 2 Episodio 02 Magnitudo 7.1. Eddie accompagna suo figlio Christopher a scuola, invece Maddie inizia a lavorare al centralino venendo istruita su come rispondere alle chiamate di aiuto. Quando si scatena il terremoto, di magnitudo 7.1, un albergo finisce col piegarsi, è solo grazie all’acciaio rinforzato se non è crollato. I vigili del fuoco della caserma entrano nell’albergo per aiutare tutti coloro che sono rimasti intrappolati nell’edificio…

911 Stgione 2 Episodio 03 I soccorsi non arriveranno. A causa del terremoto le linee telefoniche sono intasate, a Maddie viene dato il compito di inoltrare le telefonate importanti e ignorare quelle meno urgenti. Michael, May e Harry vanno in chiesa per aiutare tutti quelli che sono rimasti scossi dal terremoto. Eddie e Buck portano Ali fuori dall’edificio, mentre si scatena un’altra scossa di assestamento. Bobby dopo questa difficile giornata, va a trovare Athena a casa sua e Michael gentilmente lo invita a cenare con loro in compagnia dei figli.

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

