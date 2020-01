LA GUERRA È FINITA PRIMA PUNTATA. Da lunedì 13 gennaio 2020 arriva su Rai 1 la nuova fiction con protagonisti Michele Riondino e Isabella Ragonese. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La Guerra è Finita prima puntata: trama e anticipazioni 13 gennaio 2020

La Guerra è Finita racconta la storia di chi è sopravvissuto e ha trovato una nuova via per tornare alla vita, quella piena, quella in cui il dolore lascia spazio alla speranza per un domani migliore, dove nessuno debba mai più rivivere l’orrore delle deportazioni.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sono i giorni successivi alla Liberazione. La follia della guerra è terminata ma, per i pochi superstiti delle deportazioni rientrati in Italia, si apre una nuova difficile realtà. Negli occhi e nel cuore sono vive e sanguinanti le ferite per le atrocità viste e subite nei campi di concentramento dove, spersonalizzati e depredati della dignità, sono stati vittime di oltraggi di ogni genere. Lì, dove hanno perduto figli, padri, madri, fratelli. È così che troviamo Davide, un giovane ebreo ex ingegnere, interpretato da Michele Riondino, che rientrato in Italia comincia a cercare con tutto se stesso il figlioletto e la moglie deportati nei campi prima di lui.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Poi c’è Giulia (Isabella Ragonese), figlia di un imprenditore che ha collaborato con i nazisti, che si dà da fare come volontaria per cancellare l’onta paterna. Ma soprattutto ci sono gli sguardi impauriti e traumatizzati di tanti bambini, orfani di tutte le età, che tornati in Italia soli attendono alla stazione qualcuno della famiglia che li vada a prendere e che invece non arriverà mai.

La Guerra è Finita streaming

La serie tv La Guerra è Finita streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

La Guerra è Finita: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction La Guerra è Finita con Terence Hill basta andare sull’hashtag ufficiale #LaGuerraèFinita, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

La Guerra è Finita: link utili