La prima cosa bella è il film stasera in tv lunedì 13 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La prima cosa bella film stasera in tv: cast

La regia è di Paolo Virzì. Il cast è composto da Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi, Dario Ballantini, Marco Messeri, Aurora Frasca, Giacomo Bibbiani, Giulia Burgalassi, Francesco Rapalino, Isabella Cecchi, Fabrizia Sacchi, Sergio Albelli, Paolo Ruffini, Emanuele Barresi, Fabrizio Brandi, Michele Crestacci, Bobo Rondelli, Paolo Giommarelli, Giorgio Algranti.

La prima cosa bella film stasera in tv: trama

La storia è incentrata sul personaggio di Anna Nigiotti in Michelucci, madre ingenua e bellissima. Tutto comincia nell’estate del 1971, quando assistendo alla tradizionale elezione delle Miss dello stabilimento balneare più popolare di Livorno, Anna viene inaspettatamente chiamata sul palco ed incoronata “la mamma più bella”. Ma il marito geloso la sbatte fuori casa. Per la donna ed i suoi due figli comincia una vita difficile nella precarietà economica, tra continui traslochi ed amanti occasionali. Al giorno d’oggi tocca a Bruno, il primogenito di Anna, fare i conti con il rapporto a dir poco conflittuale che ha sviluppato negli anni con la madre. Lui sa bene cosa vuol dire avere una mamma bellissima, vitale, frivola, imbarazzante e doverci convivere.

La prima cosa bella streaming

La prima cosa bella streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La prima cosa bella film stasera in tv: trailer

