New Amsterdam 2 trama episodi 14 gennaio 2020 su Canale 5

NEW AMSTERDAM 2. Arriva in chiaro su Canale 5 la seconda stagione della serie tv targata NBC con il primo appuntamento martedì 14 gennaio 2020. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 2 prima puntata: trama e anticipazioni episodi 14 gennaio 2020

New Amsterdam 2 episodio 1 Il tuo turno. Sono passati tre mesi dall’incidente e il New Amsterdam è tornato quasi alla normalità, malgrado il ricordo di quel giorno sia ancora molto vivo per tutti.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 2 episodio 2 Il quadro generale. Max distribuisce un questionario a tutti i dipendenti del New Amsterdam per conoscere le loro abitudini di vita e soprattutto le loro difficoltà.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 2 episodio 3 La sostituzione. Max ha bisogno di un nuovo assistente. Malgrado non corrisponda a nessuno dei requisiti necessari, la sua scelta cade sul sergente veterano Todd Benson.

New Amsterdam 2 streaming

New Amsterdam 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

New Amsterdam sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv New Amsterdam in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #NewAmsterdam, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su New Amsterdam segui le pagine Facebook: Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

New Amsterdam: link utili