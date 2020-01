Blade è il film stasera in tv mercoledì 15 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Blade film stasera in tv: cast

La regia è di Stephen Norrington. Il cast è composto da Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson, N’Bushe Wright, Donal Logue, Arly Jover, Kevin Patrick Walls, Udo Kier, Traci Lords.

Blade film stasera in tv: trama

Primo capitolo della trilogia vampiresca con protagonista Wesley Snipes. L’attore veste i panni dell’invincibile Blade. Mezzo vampiro e mezzo umano, Blade mette i suoi poteri straordinari al servizio degli uomini, combattendo contro la razza dei non morti…

Blade streaming

Blade streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Blade film stasera in tv: trailer

