Transformers 4 L’era dell’estinzione è il film stasera in tv mercoledì 15 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Transformers 4 L’era dell’estinzione film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Transformers Age of Extinction

USCITO IL: 16 luglio 2014

GENERE: Azione, Fantascienza

ANNO: 2014

REGIA: Michael Bay

CAST: Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Jack Reynor, Nicola Peltz, Sophia Myles, Kelsey Grammer, Titus Welliver, Bingbing Li, T.J. Miller, James Bachman, Thomas Lennon, Charles Parnell

DURATA: 165 Minuti

Transformers 4 L’era dell’estinzione film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Gli umani fanno una scoperta sconcertante: i dinosauri si sono estinti per colpa di alieni chiamati i “Creatori” che fecero esplodere sulla Terra delle bombe particolari. Queste trasformarono tutti gli esseri viventi in metallo. Torniamo al presente, sono passai cinque anni dall’ultima grande battaglia che ha visto lottare a Chicago le due fazioni aliene Autobot e Decepticon. Dopo quei fatti, gli umani hanno cambiato idea sui Transformers e ora li temono. Tanto che la CIA ha sviluppato armi potenti per dare loro la caccia, alleandosi tra l’altro con il cacciatore di taglie Lockdown. La missione di quest’ultimo è quella di scovare il leader degli Autobot, Optimus Prime.

In Texas, Cade Yeager è inventore squattrinato che compra un vecchio camion insieme al suo collega Lucas. I due sperano di farci qualche soldo rivendendone i pezzi, in modo da pagare i debiti e mandare Tessa, figlia di Cade, al college. Presto però il camion si rivela essere Optimus Prime, ferito dopo essere stato attaccato dagli umani. Cade decide di ripararlo, anche se Lucas ne è turbato tanto da segnalare al governo la presenza del robot, ma l’amico Lucas, spaventato dalla sua presenza nel garage del collega, avverte il governo…

Transformers 4 L’era dell’estinzione film stasera in tv: curiosità

Si tratta del quarto capitolo della saga cinematografica sui robottoni diretta da Michael Bay.

Mark Wahlberg ha effettuato senza controfigura quasi tutti gli stunt presenti nel film.

Su 165 minuti di durata totale della pellicola, ben settanta sono di scene di azione.

La parte di Cade è stata offerta a Dwayne “The Rock” Johnson, ma l’attore ha rifiutato perchè impegnato nelle riprese di Hercules: Il guerriero.

Michael Bay ha definito Hound una “ballerina con le pistole”. Questa frase è diventata parte delle battute del personaggio.

Transformers 4 L’era dell’estinzione streaming

Transformers 4 L’era dell’estinzione streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Transformers 4 L’era dell’estinzione film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/LKVS0xPM80o

