DON MATTEO 12 SECONDA PUNTATA. L’amatissima fiction con Terence Hill torna in onda su Rai 1 giovedì 16 gennaio 2020. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla seconda puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Don Matteo 12 seconda puntata: trama e anticipazioni 16 gennaio 2020

Don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna che non riesce più a occuparsi di lei. Sofia, invece, fa i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti. Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Don Matteo 12 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Canale 5, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Don Matteo 12: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction Don Matteo 12 con Terence Hill basta andare sull’hashtag ufficiale #DonMatteo12, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Don Matteo 12: link utili