I Trasgressori è il film stasera in tv giovedì 16 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I Trasgressori film stasera in tv: cast

La pellicola è diretta da Walter Hill. Il cast è composto da Bill Paxton, Ice-T, William Sadler, Ice Cube, Art Evans, Stoney Jackson, Glenn Plummer, John Toles-Bey, De’voreaux White, Bruce A. Young.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I Trasgressori film stasera in tv: trama

Un uomo moribondo rivela a due vigili del fuoco di Fort Smith, Don e Vince, dove si trova un prezioso bottino d’oro ancora nascosto a distanza di moltissimi anni dal furto. I due vigili spinti dalla bramosia di recuperare l’oro rubato, raggiungono St. Louis, nell’Illinois, dove si trova l’edificio in cui è custodito il bottino. Il palazzo che nasconde l’oro è un immobile in rovina abitato da Bradlee, un vecchio barbone di colore, che ne ha fatto il proprio rifugio. Il barbone viene catturato e legato dai due vigili.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Rovistando in ogni dove Don e Vince scoprono un sacco colmo di ricchezze, ma in quel momento arriva la banda dei fratelli James e lucky, portoricani, armatissimi e violenti. L’edificio è infatti la loro base. Don e Vince si ritrovano intrappolati all’ultimo piano, ma tengono in ostaggio uno dei fue fratelli portoricani, il giovane e tossicodipendente Lucky. Inizia allora un lungo e drammatico assedio…

I Trasgressori streaming

I Trasgressori streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

I Trasgressori film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=AijE5s7vMBo

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili