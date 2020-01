The 33 film stasera in tv 16 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

The 33 è il film stasera in tv giovedì 16 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The 33 film stasera in tv: cast

La regia è di Patricia Riggen. Il cast è composto da Antonio Banderas, Cote de Pablo, Rodrigo Santoro, James Brolin, Juliette Binoche, Kate del Castillo, Lou Diamond Phillips, Gabriel Byrne, Naomi Scott, Jacob Vargas.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The 33 film stasera in tv: trama

Il 5 agosto 2010 i minatori di servizio alla miniera di San José, nel deserto di Atacama, rimasero intrappolati a settecento metri di profondità dopo il crollo di una lastra di pietra che distrusse il tunnel di collegamento verso la superficie. Senza contatti con la superficie, ma soprattutto senza acqua né cibo, 33 minatori lottarono per sopravvivere per oltre due mesi. Le ansie dei familiari e le operazioni di salvataggio mobilitarono il Cile e i media di tutto il mondo…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The 33 film stasera in tv: curiosità

Il film è la trasposizione cinematografica del libro dal titolo La montagna del tuono e del dolore, scritto dal premio Pulitzer Hector Tobar. La storia narra le reali vicende dell’incidente nella miniera di San José, durante il quale 33 minatori rimasero intrappolati a 700 metri di profondità per 69 giorni in condizioni a dir poco avverse.

The 33 streaming

The 33 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The 33 film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili