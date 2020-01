Aspirante Vedovo è il film stasera in tv venerdì 17 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. La commedia diretta da Massimo Venier ha come protagonisti Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Aspirante Vedovo film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 10 ottobre 2013

GENERE: Commedia

ANNO: 2013

REGIA: Massimo Venier

CAST: Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Ale, Francesco Brandi, Roberto Citran, Bebo Storti, Ninni Bruschetta

DURATA: 84 Minuti

Aspirante Vedovo film stasera in tv: trama

Alberto Nardi (Fabio De Luigi) e Susanna Almiraghi (Luciana Littizzetto) sono marito e moglie. Se il primo è un imprenditore fallimentare, la seconda è una ricca e potente imprenditrice industriale. Passano gli anni e Alberto è sempre più dipendente da Susanna per il denaro, ma la moglie inizia a essere molto scocciata di dove pagare tutto al marito. Arrivati a un’inevitabile rottura, mentre lui vorrebbe divorziare, le non ne vuole sapere. Ma quando Susanna rimane vittima di un incidente aereo, Alberto diventa miliardario tutto a un tratto. In realtà però la donna è viva, così il marito inizia a pianificare un modo per liberarsi di lei definitivamente..

Aspirante Vedovo film stasera in tv: curiosità

Si tratta del remake del film Il vedovo (1959) diretto da Dino Risi con protagonisti Alberto Sordi e Franca Valeri.

Aspirante Vedovo streaming

Aspirante Vedovo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Aspirante Vedovo film stasera in tv: trailer

