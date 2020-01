Criminal è il film stasera in tv venerdì 17 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. La pellicola diretta da Ariel Vromen ha come protagonisti Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gary Oldman e Gal Gadot. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Criminal film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 13 aprile 2016

GENERE: Azione, Drammatico, Thriller

ANNO: 2016

REGIA: Ariel Vromen

CAST: Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Alice Eve, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Antje Traue, Michael Pitt, Scott Adkins, Doug Cockle, Robert Davi

DURATA: 117 Minuti

Criminal film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Bill Pope, un agente della CIA, viene ucciso e porta con sé nella tomba dei segreti fondamentali per salvare il mondo da un potenziale attacco terroristico. Per risvegliare i suoi ricordi, la CIA chiede aiuto al dottor Franks (Tommy Lee Jones), che ha sviluppato una nuovissima tecnica scientifica per trasferire il pattern cerebrale di una persona nella mente di un’altra. La memoria di Bill viene impiantata nel cervello di Jericho Stewart (Kevin Costner), un pericoloso detenuto nel braccio della morte, nella speranza che porti a termine la missione di salvataggio. La pellicola è diretta dall’israeliano Ariel Vromen.

Criminal film stasera in tv: curiosità

Kevin Costner ha diretto la sequenza subacquea perché Vromen era impossibilitato.

Nicolas Cage ha rifiutato uno dei ruoli principali.

Ryan Reynolds è riuscito a partecipare al film in un ruolo di supporto perchè aveva quasi ultimato le sue scene in Deadpool.

Criminal streaming

Criminal streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Criminal film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=3bvnoqsvY-M&feature=youtu.be

