D-Tox è il film stasera in tv venerdì 17 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. È un thriller del 2002, diretto da Jim Gillespie, con Sylvester Stallone e Christopher Fulford. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

D-Tox film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 15 marzo 2002

GENERE: Azione, Drammatico, Thriller

ANNO: 2002

REGIA: Jim Gillespie

CAST: Sylvester Stallone, Christopher Fulford, Sean Patrick Flanery, Tom Berenger, Charles S. Dutton, Polly Walker, Kris Kristofferson, Robert Patrick Mif, Dina Meyer, Stephen Lang

DURATA: 96 Minuti

D-Tox film stasera in tv: trama

Jack Malloy è un agente dell’FBI sconvolto dalla morte della sua fidanzata e di un suo collega uccisi da un poliziotto maniaco. Da quel momento inizia a bere compromettendo la sua carriera e viene così mandato in uno sperduto centro di disintossicazione per agenti di polizia. Durante una tempesta di neve, la clinica resta totalmente isolata e i pazienti iniziano a morire uno dopo l’altro in circostanze poco chiare. Un assassino si nasconde tra di loro.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

D-Tox film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dal libro di Howard Swindle intitolato Jitter Joint.

Il budget del film è stato di circa 55 milioni di dollari.

Le riprese del film si sono svolte nel periodo 25 Gennaio 1999 – 23 Maggio 1999 in Canada e Stati Uniti.

D-Tox streaming

D-Tox streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

D-Tox film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=L3x9RpAmjRc

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili