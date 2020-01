Io Sono Vendetta è il film stasera in tv venerdì 17 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Chuck Russell e ha come protagonista John Travolta. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Io Sono Vendetta film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: I Am Wrath

GENERE: Azione, Drammatico, Thriller

ANNO: 2016

REGISTA: Chuck Russell

CAST: John Travolta, Amanda Schull, Christopher Meloni, Rebecca De Mornay, Sam Trammell, Luis Da Silva Jr.

DURATA: 92 Minuti

Io Sono Vendetta film stasera in tv: trama

Stanley Hill (John Travolta), ex membro delle Forze Speciali, viene assalito in un garage sotterraneo da un malvivente che lo vuole rapinare. Il criminale assale e uccide sua moglie Vivian che gli muore tra le sue braccia. Stanley va alla polizia ed identifica il colpevole. Nonostante l’identificazione fornita da Stanley il criminale viene scarcerato. Il Detective Gibson e altri poliziotti corrotti sembrano incapaci di portare avanti le indagini. Stanley è ossessionato dall’immagine della moglie che gli muore fra le braccia e rabbioso decide di farsi giustizia da solo. Scoprirà un complotto…

Io Sono Vendetta film stasera in tv: curiosità

Il film all’inizio doveva essere diretto da William Friedkin ed interpretato da Nicolas Cage. Un ritardo nei tempi di produzione hanno costretto Cage e Friedkin a rinunciare.

Il film è costato 18 milioni di dollari ed è stato rilasciato direttamente in home-video.

La colonna sonora è di Haim Mazar.

Io Sono Vendetta streaming

Io Sono Vendetta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Io Sono Vendetta film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/CkXM7WvAnJc

