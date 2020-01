Danko è il film stasera in tv sabato 18 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Danko film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Red Heat

GENERE: Poliziesco

ANNO: 1988

REGIA: Walter Hill

CAST: Arnold Schwarzenegger, James Belushi, Peter Boyle, Ed O’Ross, Laurence Fishburne, Gina Gershon, Richard Bright, J.W. Smith, Brent Jennings

DURATA: 103 Minuti

Danko film stasera in tv: trama

Danko è un capitano della polizia sovietica che è alla caccia di un grosso trafficante di droga. Le sue indagini lo portano fino a Chicago. Ma se vuole cercare di catturare il commerciante di droga che ha ucciso il suo compagno e fuggito dal paese, Danko è costretto a collaborare con un detective della polizia di Chicago. L’agente americano Art Ridzik è un tipo estroverso e sboccato quanto Danko è serio e taciturno. Ma insieme riusciranno a catturare il malvivente.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Danko film stasera in tv: curiosità

Questa è stata la prima produzione americana a cui è stato permesso di girare delle scene nella Piazza Rossa di Mosca.

La pellicola è dedicata alla memoria di Bennie E. Dobbins, morto di infarto durante le riprese del combattimento sulla neve.

L’arma usata da Danko è una Podbyrin 9.2 mm. In realtà è un modello inesistente, creato modificando una Desert Eagle 357 Magnum.

Danko streaming

Danko streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili