Un mostro a Parigi è il film stasera in tv sabato 18 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un mostro a Parigi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Un monstre à Paris

GENERE: Animazione, Avventura, Fantasy

ANNO: 2011

REGIA: Bibo Bergeron

CAST: Arisa, Raf, Enrico Brignano, Maurizio Mattioli, Enzo Decaro, Simona Borioni

PAESE: Francia

DURATA: 82 Minuti

Un mostro a Parigi film stasera in tv: trama

Una sera del 1910 a Parigi, il fattorino Raoul, durante una consegna a domicilio in un giardino botanico, mescola per sbaglio due composti e li fa cadere su una pulce. Il risultato e’ un mostro enorme ma con una spiccata dote per il canto. Mentre la città è in preda al panico e uno spietato prefetto cerca di catturarla, la bestia dall’animo gentile viene accolta da Lucille per cantare, cammuffata nel suo spettacolo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un mostro a Parigi film stasera in tv: curiosità

Il cappotto nero, il cappello e la sciarpa rossa di Franceur sono un omaggio all’iconica litografia Aristide Bruant all’Ambassadeurs del 1892 realizzata dal pittore francese Henri de Toulouse-Lautrec.

Tra i doppiatori italiani troviamo i cantanti Arisa e Raf, Enrico Brignano e Maurizio Mattioli.

Un mostro a Parigi streaming

Un mostro a Parigi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un mostro a Parigi film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/bk6bYIRWgqI

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili