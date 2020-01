Blade 2 è il film stasera in tv domenica 19 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Blade 2 film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 16 agosto 2002

GENERE: Azione, Horror, Thriller

ANNO: 2002

REGIA: Guillermo del Toro

CAST: Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Norman Reedus, Leonor Varela, Ron Perlman, Luke Goss, Daz Crawford, Matt Schulze, Danny John-Jles, Rey-Phillip Santos, Tony Curran, Santiago Segura, Marek Vasut

DURATA: 119 Minuti

Blade 2 film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Secondo capitolo della saga del cacciatore di vampiri Blade. Questa volta saranno i suoi stessi nemici, i vampiri appunto, a chiedergli aiuto. Il motivo è presto detto: una nuova razza di vampiri mutanti sta mietendo vittime anche fra i lori simili e qualcuno deve fermarli. Blade dovrà allearsi con un gruppo di super vampiri inizialmente creati proprio contro di lui. Pellicola a metà fra horror e azione, ricca di effetti speciali, firmata da Guillermo Del Toro.

Blade 2 film stasera in tv: curiosità

Il film si ispira all’omonimo personaggio dei fumetti della Marvel.

Si tratta del sequel del primo capitolo del 1998.

Nonostante sia un film tratto da un fumetto Marvel, i primi due capitoli della saga, così come gli X-Men, sono le uniche pellicole a non riportarne il logo all’inizio del film.

Blade 2 streaming

Blade 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Blade 2 film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

