Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 19 gennaio 2020 su Rai 2 in prima serata alle 21:00. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 19 gennaio 2020

Domenica 19 gennaio torna l’appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Lo show è preceduto da Che Tempo Che Farà con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ospiti della puntata: in esclusiva la star hollywoodiana e icona del cinema mondiale Uma Thurman, protagonista del cult di Tarantino Pulp Fiction nel ruolo dell’iconica Mia Wallace e della saga di Kill Bill in cui interpreta la leggendaria Sposa, che nella sua trentennale carriera ha lavorato con registi come Woody Allen, James Ivory, Lars Von Trier, Stephen Frears, Gabriele Muccino, ricevendo numerose candidature prestigiose, tra cui all’Oscar, ai Golden Globe e ai Bafta.

E ancora saranno ospiti Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni, che presentano il loro libro “Giulio fa cose”, scritto con il loro avvocato Alessandra Ballerini e nel quale ricostruiscono questi ultimi 4 anni, alla ricerca della verità e della giustizia; Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, dal 23 gennaio nelle sale con “Figli”, ultimo film scritto da Mattia Torre per la regia di Giuseppe Bonito; il portavoce delle “Sardine” Mattia Santori, in collegamento da Bologna per “Bentornati in mare aperto”.

Ci saranno anche Elisa, la cantante italiana più ascoltata nel 2019 su Spotify, che eseguirà in studio Tua per sempre dall’album Disco di Platino Diari aperti; l’economista Carlo Cottarelli; per la prima volta insieme in tv dopo tanto tempo Paola e Chiara Iezzi, le iconiche sorelle della musica italiana; il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli insieme all’attivista Federica Gasbarro, considerata la Greta Thunberg italiana, nelle librerie dal 21 gennaio con il suo primo libro “Diario di una striker. Io e Greta per il clima dalle piazze all’Onu” nel quale racconta la sua esperienza nel movimento “Friday for future”.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: ospiti 19 gennaio 2020

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti Nathalie Guetta, la celebre perpetua Natalina nella serie dei record Don Matteo in onda il giovedì su Rai 1, e l’attore, comico e imitatore Ubaldo Pantani, a teatro dal 23 gennaio con “Gino Bartali. Il campione e l’eroe”, un monologo sul leggendario ciclista che durante la Seconda Guerra Mondiale si prestò a fare da staffetta per mettere in salvo gli ebrei in fuga. Tornano al tavolo anche Paola & Chiara.

Che Tempo Che Fa streaming

Sarà possibile vedere le puntate di Che Tempo Che Fa sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Che Tempo Che Fa sui social

Per commentare in diretta lo show televisivo Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio basta andare sull’hashtag ufficiale #CheTempoCheFa, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete.

