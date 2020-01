Chi m’ha visto è il film stasera in tv domenica 19 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Chi m’ha visto film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 28 settembre 2017

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Alessandro Pondi

CAST: Pierfrancesco Favino, Giuseppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Mariolina De Fano, Michele Sinisi, Sabrina Impacciatore

DURATA: 105 minuti

Chi m’ha visto film stasera in tv: trama

Martino Piccione (Giuseppe Fiorello) è un musicista pugliese di talento. Suona la chitarra per famosi cantanti italiani ed esegue fantastici assoli all’ombra dei riflettori. Martino vorrebbe conquistare la fama che merita. Non sopporta le provocazioni della gente del suo paese quando fa ritorno alla fine dei concerti. Martino sa bene che nel mondo dello spettacolo l’apparenza è più importante del valore. Grazie all’aiuto dell’incosciente Peppino (Pierfrancesco Favino), un mandriano di paese mette in atto un piano bislacco per attirare l’attenzione dei media. Martino organizza così la propria sparizione. Il gesto estremo porterà a conseguenze davvero inaspettate. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Chi m’ha visto film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato nel 2016 tra Ginosa, Bari, Mottola, Castellaneta e Conversano.

Nella pellicola vediamo un cameo dei più grandi nomi della musica italiana. I Big infatti che lanciano un appello per cercare Agostino sono: Jovanotti a Rosario Fiorello, Gianni Morandi, Giorgia, Elisa, Claudio Cecchetto, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Max Pezzali.

Chi m’ha visto streaming

Chi m’ha visto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Chi m’ha visto film stasera in tv: trailer

