911 serie tv su Rai 2: trama episodi 20 gennaio 2020

911 EPISODI 20 GENNAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 20 gennaio 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi.

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 13 gennaio 2020

911 Stgione 2 Episodio 04 Bloccati. Chimney va in ospedale per accertamenti. Dopo aver rivisto Tatiana, la sua ex, soccorre Daniel, rimasto incastrato nel meccanismo interno delle scale mobili…

911 Stgione 2 Episodio 05 Persone orribili. Maddie, per rendere più completa la sua formazione di centralinista del 911, decide di prendere parte insieme ad Athena a un giro di pattuglia per vedere i casi di emergenza dal vivo…

911 Stgione 2 Episodio 06 Droghe. I Vigili del Fuoco della Caserma 118 salvano Taylor Kelly, giornalista televisiva, precipitata con un elicottero su un campo sportivo…

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

911: link utili