Grey’s Anatomy 16X10: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

Grey’s Anatomy 16X10 va in onda sulla ABC americana giovedì 23 gennaio 2020. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO

Grey’s Anatomy 16X10: trama e spoiler

L’episodio Grey’s Anatomy 16X10 si intitola Help Me Through the Night ispirato all’omonimo brano degli Eagles, che tradotto in italiano significa “aiutami durante la notte”. Sarà la mid-season premiere, dopo la pausa invernale che di solito si prende la serie tv. Nel frattempo la produzione ha dato la triste notizia dell’abbandono da parte di Justin Chamber, l’amatissimo Alex Karev che non vedremo più a partire dai nuovi episodi.

L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. Dopo l’incidente al Bar di Joe e il seguente intervento degli operatori della Station 19, i dottori del Grey Sloan lavorano duramente tutta la notte per salvare la vita dei loro colleghi rimasti coinvolti. Intanto Amelia non sa come dire a Link ciò che ha appreso sulla sua gravidanza, ossia che il padre potrebbe essere Owen.

Grey’s Anatomy 16X10 streaming: dove vedere l’episodio

Negli USA l’episodio va in onda sulla ABC giovedì 23 gennaio 2020. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa sul canale satellitare Fox Life su Sky. Grey’s Anatomy 16X10 streaming sarà visibile inoltre una volta che l’episodio sarà andato in onda su Fox sia on demand sia sull’App Sky Go. Oppure sarà visibile on demand su Now TV per gli abbonati alla piattaforma streaming.

Grey’s Anatomy 16X10 streaming sottotitoli

Per chi non può aspettare a vederli quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com e eurostreaming.pink), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

Grey’s Anatomy 16X10 promo

