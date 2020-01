IL MOLO ROSSO 2 TERZA PUNTATA. Arrivano su Rai 2 per la prima volta in chiaro le puntate della seconda stagione della serie di Alex Pina. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento martedì 21 gennaio 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Molo Rosso 2 terza puntata: trama e anticipazioni 21 gennaio 2020

Conrado affronta Vicent davanti a molti testimoni, e durante Ia discussione lo minaccia di morte. Quando il cadavere di Vicent viene ritrovato vicino al molo, Alejandra accusa Conrado di averlo ucciso. Lui, Veronica e Alejandra escogitano un piano per incastrare Andres, e mentre il tenente cerca di incontrare Francisco Reyes, le due donne minacciano Andres con un fucile e lo rinchiudono nel bagagllaio. L’uomo nega di aver ucciso Oscar ma viene ferito da Veronica. Le due donne sconvolte leggono la lettera che Oscar aveva scritto prima della sua morte…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Molo Rosso streaming

La prima stagione della serie andrà in onda in tv e contemporaneamente in diretta streaming sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire Il Molo Rosso streaming anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Molo Rosso sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Il Molo Rosso basta andare sull’hashtag ufficiale #IlMoloRosso, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Il Molo Rosso e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook: Il Molo Rosso vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Il Molo Rosso: link utili