NEW AMSTERDAM 2. Arriva in chiaro su Canale 5 la seconda stagione della serie tv targata NBC con il terzo appuntamento martedì 21 gennaio 2020. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 2 trama episodi 21 gennaio 2020 su Canale 5

New Amsterdam 2 episodio 4 Il denominatore. Dopo essere stato coinvolto in una partita a basket da un gruppo di afro-americani, Max soccorre uno di loro che viene ricoverato al New Amsterdam.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 2 episodio 5 La linea di Karman. Max e Sharpe devono abbattere il muro di gomma della burocrazia per convincere l’assicurazione di una paziente a coprire le spese per la maternità surrogata.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 2 episodio 6 La mano destra di Dio. Al New Amsterdam si scatena l’inferno: un pulmino finisce fuori strada, e i medici del pronto soccorso intervengono tempestivamente.

New Amsterdam 2 streaming

New Amsterdam 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

New Amsterdam sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv New Amsterdam in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #NewAmsterdam, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su New Amsterdam segui le pagine Facebook: Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

New Amsterdam: link utili