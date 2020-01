L’AMICA GENIALE 2 CI SARÀ. Dal 10 febbraio 2020 torna in prima visione su Rai 1 la seconda stagione della serie targata HBO e Rai. TUTTO SU #LAMICAGENIALE

L’Amica Geniale 2 ci sarà: confermata la seconda stagione

HBO e Rai hanno rinnovato la serie tv L’Amica Geniale 2, come hanno annunciato poco fa Casey Bloys (presidente di HBO Programming) e Fabrizo Salini (AD Rai). La prima stagione della serie da otto episodi è stata tratta dall’omonimo bestseller di Elena Ferrante, primo volume della saga in quattro parti pubblicata negli Stati Uniti da Europa Editions e in Italia da Edizioni E/O. La seconda stagione sarà invece basata sul secondo libro della quadrilogia della Ferrante, dal titolo Storia del nuovo cognome.

«Siamo entusiasti che la storia epica di Elena Ferrante abbia avuto un’eco così potente tra il pubblico e la critica e non vediamo l’ora di continuare il viaggio di Elena e Lila» ha dichiarato Bloys. «Lo straordinario successo de L’Amica Geniale – aggiunge Salini – rappresenta per la Rai motivo di profondo orgoglio. È un traguardo importante che conferma la scelta di puntare su coproduzioni internazionali valorizzando al tempo stesso il talento italiano»

L’Amica Geniale 2: quando va in onda la seconda stagione

La seconda stagione della serie tv si intitola L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome. Sarà composta da 8 episodi ognuno della durata di 50 minuti. Le serate saranno quindi quattro (con due episodi a puntata) e andranno in onda su Rai 1 da lunedì 10 febbraio 2020. Inoltre i primi due episodi della nuova stagione saranno presentati in anteprima nelle sale italiane solo il 27, 28 e 29 gennaio. L’evento al cinema è distribuito in esclusiva da Nexo Digital.

L’Amica Geniale streaming

La serie è visibile in diretta sia in televisione su Rai 1 sia in streaming sul sito o l’App di RaiPlay. Inoltre andranno in onda sia in tv sia on demand le repliche dei vari episodi. Per tutte le informazioni e i link per vedere la fiction, leggi il nostro articolo dedicato.

L’Amica Geniale sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv L’Amica Geniale basta andare sull’hashtag ufficiale #LAmicaGeniale, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

L’Amica Geniale: promo