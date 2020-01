40 Anni Vergine è il film stasera in tv giovedì 23 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Cnale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

40 Anni Vergine film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The 40 old virgin

USCITO IL: 13 gennaio 2006

GENERE: Commedia

ANNO: 2005

REGIA: Judd Apatow

CAST: Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd, Romany Malco, Seth Rogen, Elizabeth Banks, Leslie Mann, Jane Lynch, Gerry Bednob, Shelley Malil, Kat Dennings

DURATA: 115 Minuti

40 Anni Vergine film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Andy Stitzer è un uomo di 40 anni che lavora in un negozio di elettronica e conduce una vita tranquilla e molto normale, ha dei buoni amici, una casa confortevole, una consistente collezione di fumetti e di action figures di supereroi e la sua vita sociale consiste nel guardare la televisione con i suoi anziani vicini di casa. Ma Andy ha un problema: è arrivato all’età di 40 anni ancora vergine. David, Cal e Jay, i suoi amici decidono di aiutarlo in ogni modo per risolvere il problema. Intanto Andy conosce Trish, una bella quarantenne con tre figli e un nipote. I due si innamorano e decidono di intraprendere la vita di coppia…

40 Anni Vergine film stasera in tv: curiosità

Nella versione home video il film dura 17 minuti in più rispetto alle proiezioni del cinema con scene inedite.

La pellicola ha vinto un MTV Movie Awards come Miglior performance comica a Steve Carell.

La scena in cui vediamo Andy farsi fare la ceretta al petto è reale e senza effetti speciali, in modo da renderla più vera e convincente.

40 Anni Vergine streaming

40 Anni Vergine film stasera in tv: trailer

