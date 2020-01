Chef La ricetta perfetta è il film stasera in tv giovedì 23 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Chef La ricetta perfetta film stasera in tv: cast

La regia è di Jon Favreau. Il cast è composto da Jon Favreau, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Sofia Vergara, Dustin Hoffman, John Leguizamo, Bobby Cannavale, Oliver Platt, Amy Sedaris.

Chef La ricetta perfetta film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Lo Chef Carl Casper (Jon Favreau) ha perso drammaticamente il posto di lavoro in un prestigioso e famoso ristorante di Los Angeles a causa di una discussione animata con il dispotico proprietario del locale che non accetta e tenta di limitare la creatività e fantasia di Carl sul lavoro. Dopo il litigio, lo chef si ritrova a spasso e a dover decidere cosa fare della sua vita. Decide di aprire un chiosco ambulante a Miami con la ex moglie (Sofia Vergara), un suo amico (John Leguizamo) e suo figlio (Emjay Anthony). Una nuova avventura durante la quale Carl ritornerà con la mente al suo passato, riscoprendo la passione per la cucina, la creatività e la fantasia che sembrava quasi sparita, oltre ad un folle entusiasmo per la vita e l’amore.

Chef La ricetta perfetta streaming

Chef La ricetta perfetta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Chef La ricetta perfetta film stasera in tv: trailer

