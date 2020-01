Inception è il film stasera in tv venerdì 24 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Christopher Nolan e vanta un ricco cast con Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Inception, film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Inception

GENERE: Fantascienza, Thriller, Mystery

ANNO: 2010

REGIA: Christopher Nolan

CAST: Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, Michael Caine, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Tom Berenger

DURATA: 148 Minuti

Inception, film stasera in tv: trama

Dom Cobb (Leonardo Di Caprio) riesce ad entrare nelle menti altrui quando le persone sognano rubandone i segreti più profondi nascosti nel subconscio. Le capacità di Cobb lo hanno reso un elemento importante nel pericoloso mondo dello spionaggio industriale. Tuttavia è stato costretto a diventare un fuggitivo ricercato in tutto il mondo, senza più possibilità di avere legami ed affetti. Ma l’ultimo lavoro che gli viene proposto potrebbe essere per lui motivo di redenzione: ma dovrà rendere possibile l’impossibile. Cobb e il suo team devono riuscire non a rubare un’idea, bensì ad impiantarne una nella testa di qualcuno. Si tratta di un esperimento rischioso senza precedenti e non c’è nulla che possa preparare il team allo scontro con un nemico che sembra prevedere ogni loro mossa.

Inception, film stasera in tv: curiosità

Il film ha vinto 4 premi Oscar nel 2011 come miglior fotografia, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali.

Le riprese del film hanno toccato 4 continenti nelle città di Tokyo, Parigi, Londra, Cardington, Los Angeles e in alcune zone del Marocco (Tangeri) e del Canada (Calgary).

La colonna sonora del film è stata composta dal premio Oscar Hans Zimmer.

Inception, film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=-hwJkejo-Hg

