Lucy è il film stasera in tv venerdì 24 gennaio 2020 onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lucy film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 25 settembre 2014

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2014

REGIA: Luc Besson

CAST: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik, Amr Waked, Mason Lee

DURATA: 89 Minuti

Lucy film stasera in tv: trama

Lucy Miller è una ragazza di venticinque anni che studia e vive a Taiwan. È una ragazza sbandata, che si droga e non sa cosa fare di se stessa. Un giorno il suo ragazzo, Richard, la obbliga a consegnare una valigetta dal contenuto segreto a Mr. Jang. Costui, un criminale coreano. Al momento della consegna il ragazzo viene ucciso e Lucy viene rapita dalla banda di Mr. Jang. Obbligata a lavorare come corriere della droga, le viene inserita chirurgicamente nell’addome una sacca contenente una nuova sostanza chimica derivata da un enzima prodotto dalle madri per lo sviluppo del feto.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un giorno la ragazza viene picchiata da uno dei gangster che vuole violentarla. A causa del pestaggio il pacchetto inserito nel corpo di Lucy si rompe e la sostanza si diffonde nel suo corpo. Lucy sviluppa straordinarie capacità fisiche e mentali. Inizia così per la protagonista un viaggio ai confini dell’impossibile.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lucy film stasera in tv: curiosità

Ci sono voluti 9 anni per scrivere la sceneggiatura del film.

Luc Besson disse che questo film è una parte Léon, una Inception e una 2001: Odissea nello spazio.

Nonostante le scene in Asia siano ambientate a Taiwan, Mr. Jang e i suoi scagnozzi parlano coreano.

La parte della protagonista sarebbe dovuta andare a Milla Jovovich (star de Il Quinto Elemento sempre di Besson), ma l’attrice rifiutò in quanto era incinta.

Lucy streaming

Lucy streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Lucy film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili