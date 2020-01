Spy è il film stasera in tv venerdì 24 gennaio 2020 onda in seconda serata su Rai 2. La pellicola diretta da Paul Feig ha come protagonisti Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne e Jude Law. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Spy film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Spyshare

USCITO IL: 15 luglio 2015

GENERE: Commedia, Azione

ANNO: 2015

REGIA: Paul Feig

CAST: Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law, Rose Byrne, Morena Baccarin, Allison Janney, Bobby Cannavale, 50 Cent, Carlos Ponce, Peter Serafinowicz, Zach Woods

DURATA: 120 Minuti

Spy film stasera in tv: trama

Susan Cooper (Melissa McCarthy) è un’analista della CIA senza licenza di uccidere. Lavora duramente in molte missioni pericolose condotte dall’Agenzia, ma solo da dietro alla scrivania per colpa di un maschilismo duro a morire che la limita. Susan infatti fa da guida ai colleghi maschi da un ufficio underground. Insomma nonostante Susan sia intelligente e competente, è una donna insicura anche a causa del suo errato rapporto con la madre. Da sempre ha una passione per il collega Bradley Fine (Jude Law), che improvvisamente risulta disperso a causa di Rayna Boyanov, boss della malavita.

La criminale, sempre elegantissima nei suoi abiti extralusso e ossessionata dalla sua capigliatura, è decisa a vendere un ordigno nucleare a un pericoloso criminale. Per prevenire un disastro globale e vendicare la morte del collega che ama, Susan si offre volontaria ad infiltrarsi sotto copertura nel mondo della commerciante di armi di contrabbando. Ma affrontare la nuova modalità operativa sarà per lei davvero problematica. A complicare tutto si aggiunge un agente dimissionario egocentrico e un agente italiano col vizio del palpeggiamento. Susan finirà per confrontarsi con Rayna in un casinò di Roma..

Spy film stasera in tv: curiosità

Le riprese del film si sono svolte in Ungheria. Alcune scene sono state girate nei sontuosi interni del Four Season Gresham Palace di Budapest. L’Hotel è considerato uno degli alberghi più eleganti d’Europa.

Melissa McCarthy è stata addestrata dalla stuntwoman Diana Lee Inosanto per girare le scene di combattimento.

Melissa McCarthy ha già collaborato con Paul Feig in Corpi da reato (2013),nLe amiche della sposa (2011), Ghostbusters al femminile.

Il labirinto di grotte calcaree visto nel film si trova sotto una fabbrica di birra a Buda, Ungheria.

Paul Feig ha un cameo come un ubriaco nella scena in cui la protagonista arriva al suo albergo a Parigi.

Spy streaming

Spy streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Spy film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/tUOjXM2Warg

