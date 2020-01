Il debito è il film stasera in tv sabato 25 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da John Madden ha come protagonisti Helen Mirren, Jessica Chastain, Sam Worthington. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il debito film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Debt

USCITO IL: 16 settembre 2011

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 2011

REGIA: John Madden

CAST: Helen Mirren, Ciarán Hinds, Jessica Chastain, Marton Csokas, Sam Worthington, Tom Wilkinson, Jesper Christensen, Romi Aboulafia, Nitzan Sharron

DURATA: 114 Minuti

Il debito film stasera in tv: trama

Nel 1965 tre agenti dell’intelligence israeliana sono sulle tracce di Dieter Vogel, un criminale nazista. La loro missione, però, fallisce. Trent’anni dopo, quando si diffonde la voce che Vogel si trova in Ucraina, i tre agenti dovranno tornare sul campo…

Il debito film stasera in tv: curiosità

Le riprese per il film hanno avuto luogo a Londra, Budapest e Tel Aviv.

Si tratta di un remake del film israeliano Ha-Hov diretto da Assaf Bernstein.

Il debito streaming

Il debito streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

