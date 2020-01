Il Viaggio di Fanny è il film stasera in tv sabato 25 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Viaggio di Fanny film stasera in tv: cast e scheda

La regia è di Lola Doillon. Il cast è composto da Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau, Ryan Brodie, Anaïs Meiringer.

Il Viaggio di Fanny film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Durante la seconda Guerra Mondiale, per salvare i propri bambini dalle persecuzioni del regime nazista, i genitori sono costretti affidare i figli a piccole organizzazioni clandestine che li curano e li tengono nascosti. Fanny è una di questi bambini: è una ragazzina ebrea di 13 anni che nel 1943, durante l’occupazione della Francia da parte dei tedeschi, viene mandata insieme alle sorelline in una colonia in montagna. Con lei ci sono altri ragazzini ebrei e tutti sembrano al sicuro nei monti. Ma quando i rastrellamenti nazisti si intensificano e inaspriscono, Fanny dovrà scappare dal proprio rifugio assieme a un folto gruppo di bambini nel tentativo di raggiungere il confine svizzero per salvarsi. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Il Viaggio di Fanny film stasera in tv: curiosità

Il film racconta la vicenda reale di Fanny Ben-Ami narrata nel suo romanzo autobiografico intitolato Le journal de Fanny.

Il Viaggio di Fanny film stasera in tv: trailer

