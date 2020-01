Remember è il film stasera in tv sabato 25 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Remember film stasera in tv: cast

La regia è di Atom Egoyan. Il cast è composto da Christopher Plummer, Martin Landau, Dean Norris, Henry Czerny.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Remember film stasera in tv: trama

Un viaggio solitario attraverso l’America per regolare un conto rimasto in sospeso dal passato. A intraprenderlo è Zev, un uomo ormai anziano, quando scopre che la guardia nazista che ha ucciso la sua famiglia circa 70 anni prima vive in America sotto falsa identità. Nonostante le difficoltà evidenti, Zev si impegna in una missione a lungo rimandata per consegnare, con le sue stesse mani tremanti, quell’uomo alla giustizia. Una scelta che dà il via a un viaggio intercontinentale che avrà un esito inatteso…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Remember film stasera in tv: curiosità

La pellicola è stata presentata in concorso alla 72ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Il film ha ricevuto la candidatura per il Miglior film straniero ai David di Donatello.

Remember streaming

Remember streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Remember film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili