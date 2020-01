SANREMO 2020 TESTI. Dal 4 all’ 8 febbraio si terrà il 70° Festival della Canzone Italiana, la competizione canora più attesa dell’anno che vedrà alla conduzione Amadeus. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sanremo 2020 testi di tutte le canzoni dei Big e Nuove Proposte al Festival

In gara sono stati selezionati 24 Big e 8 Nuove Proposte (selezionati durante le serate di Sanremo Giovani a dicembre). Gli artisti si sfideranno quindi nelle canoniche cinque serate di Sanremo 2020, tra cui una dedicata ai duetti in cui i Big proporranno il brano sanremese in una diversa versione con ospite. Di seguito ecco i titoli di tutte le canzoni in gara nella kermesse e i rispettivi link al testo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sanremo 2020 testi di tutte le canzoni dei Big in gara al Festival

Achille Lauro – Me ne frego testo e video

Alberto Urso – Il sole ad est testo e video

Anastasio – Rosso di rabbia testo e video

Bugo e Morgan – Sincero testo e video

Diodato – Fai rumore testo e video

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare) testo e video

Elodie – Andromeda testo e video

Enrico Nigiotti – Baciami adesso testo e video

Francesco Gabbani – Viceversa testo e video

Giordana Angi – Come mia madre testo e video

Irene Grandi – Finalmente io testo e video

Junior Cally – No grazie testo e video

Le Vibrazioni – Dov’è testo e video

Levante – Tikibombom testo e video

Marco Masini – Il confronto testo e video

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango testo e video

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso testo e video

Piero Pelù – Gigante testo e video

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr testo e video

Rancore – Eden testo e video

Raphael Gualazzi – Carioca testo e video

Riki – Lo sappiamo entrambi testo e video

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74) testo e video

Tosca – Ho amato tutto testo e video

Sanremo 2020 testi di tutte le canzoni delle Nuove Proposte

Eugenio in Via Di Gioia Tsunami testo e video

Fadi – Due noi testo e video

Fasma – Per sentirmi vivo testo e video

Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio testo e video

Leo Gassmann – Vai bene così testo e video

Marco Sentieri – Billy Blu testo e video

Matteo Faustini – Nel bene e nel male testo e video

Tecla Insolia – 8 Marzo testo e video

Sanremo 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Per essere sempre aggiornato su Sanremo 2019 segui le pagine Facebook: Sanremo 2019 News Festival vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Sanremo 2019: link utili