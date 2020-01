Al posto tuo è il film stasera in tv domenica 26 gennaio 2019 in onda in prima serata su Rai 1.Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Al posto tuo film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 29 settembre 2016

GENERE: Commedia

ANNO: 2016

REGIA: Max Croci

CAST: Luca Argentero, Ambra Angiolini, Stefano Fresi, Serena Rossi, Grazia Schiavo, Fioretta Mari, Carolina Poccioni, Marco Todisco, Gualtiero Burzi, Roberta Mengozzi, Angela Melillo

DURATA: 90 minuti

Al posto tuo film stasera in tv: trama

Luca Molteni (Argentero) è un uomo decisamente affascinante con un incredibile successo con le donne. Rocco Fontana (Stefano Fresi) è diametralmente opposto di carattere, è sposato con Claudia, ha tre figli e lotta di continuo con la sua fisicità, per cui è sempre a dieta. Non hanno nulla in comune, ma qualcosa di straordinario sta per accadere. Infatti le due aziende per cui lavorano stanno per fondersi e i due si trovano a scontrarsi per aggiudicarsi il posto come Responsabile della nuova società. Luca e Rocco però sono complementari, ciò che ha uno manca all’altro e viceversa, così l’azienda ha un’idea folle: i due devono scambiarsi le vite per comprendersi meglio. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Al posto tuo film stasera in tv: curiosità

Max Croci è un vero amante dei “buddy movie” americani. Dopo il film Poli opposti, anche per Al Posto Tuo ha preso ispirazione dai grandi classici di questo genere come Buddy Buddy, Un biglietto in due ma soprattutto Una poltrona per due del 1983 con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis.

Luca Argentero e Stefano Fresi si sono conosciuti lavorando insieme per altri progetti, diventando così molto amici nella vita reale.

Fioretta Mari, amatissima professoressa di dizione nelle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi, ha subito un incidente durante le riprese del film. E’ infatti caduta in una botola coperta da un telo. Questo le ha causato un trauma cranico.

Al posto tuo streaming

Al posto tuo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Al posto tuo film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/fw1917OqWZo

