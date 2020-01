911 serie tv su Rai 2: trama episodi 27 gennaio 2020

911 EPISODI 27 GENNAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 27 gennaio 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 13 gennaio 2020

911 Stgione 2 Episodio 07 Fantasmi. Dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza, Bobby e la sua squadra prestano soccorso ad un escursionista caduto dalla scogliera. L’uomo si salva, ma dichiara di non aver fatto nessuna chiamata.

Dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza, Bobby e la sua squadra prestano soccorso ad un escursionista caduto dalla scogliera. L’uomo si salva, ma dichiara di non aver fatto nessuna chiamata. 911 Stgione 2 Episodio 08 Il vero Buck. Tornato ufficialmente single, Buck si reca in un bar con Chimney, dove vengono raggiunti da Maddie. Al bar, Buck incontra anche Taylor.

Tornato ufficialmente single, Buck si reca in un bar con Chimney, dove vengono raggiunti da Maddie. Al bar, Buck incontra anche Taylor. 911 Stgione 2 Episodio 09 La storia di Hen. Prima di diventare un vigile del fuoco, Hen lavorava come rappresentante farmaceutica, ma era insoddisfatta della sua vita lavorativa ed affettiva.

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv 911 basta andare sull’hashtag ufficiale #911, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Per essere sempre aggiornato su 911 e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook: Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

911: link utili