I Mercenari 3 è il film stasera in tv lunedì 27 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

I Mercenari 3 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Expendables 3

USCITO IL: 4 settembre 2014

GENERE: Azione

ANNO: 2014

REGIA: Patrick Hughes

CAST: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Harrison Ford, Mel Gibson, Terry Crews, Dolph Lundgren, Antonio Banderas, Kellan Lutz, Randy Couture

DURATA: 126 Minuti

I mercenari 3 film stasera in tv: trama

Tornano nel terzo capitolo della saga de I Mercenari i protagonisti Barney (Sylvester Stallone), Christmas e il resto del team. Se la dovranno vedere con un nuovo nemico chiamato Conrad Stonebanks (Mel Gibson), che ha fondato il gruppo insieme a Barney ma poi è diventato un trafficante d’armi. Ora l’uomo è determinato a porre fine ai Mercenari e tutto ciò che loro rappresentato. Barney però non vuole arrendersi e decide di dar vita a una battaglia incredibile tra la “vecchia guardia” e i nuovi membri in una scontro epico in cui il classico vecchio stile si scontra con l’alta tecnologia.

I mercenari 3 film stasera in tv: curiosità

Il film è la terza pellicola della serie degli Expendables, iniziata nel 2010 e creata da Sylvester Stallone.

L’attore Bruce Willis che aveva partecipato ai primi due film, doveva essere presente anche nel terzo episodio machiese un ingaggio di 4 milioni di dollari per quattro giorni di riprese. Fu sostituito da Harrison Ford, che interpreta un personaggio nuovo.

Inizialmente Stallone voleva Mel Gibson alla regia. Lui rifiuto e venne scelto il semi-sconosciuto Patrick Hughes.

I mercenari 3 streaming

I mercenari 3 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

I mercenari 3 film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/zOaFk3iZ2iE

