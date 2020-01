JUNIOR CALLY NO GRAZIE TESTO SANREMO 2020. Il rapper è in gara al 70° Festival della Canzone Italiana con il brano No Grazie. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Junior Cally No Grazie Sanremo 2020: autori

Junior Cally, pseudonimo di Antonio Signore, è al suo primo Festival come concorrente. Il rapper e produttore salirà sul palco dell’Ariston con la canzone No Grazie, scritta dallo stesso Junior Cally insieme a J. Ettore, E. Maimone, L. Grillotti e Merk & Kremont. SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #SANREMO2020

Junior Cally No Grazie Sanremo 2020: audio e video

Junior Cally No Grazie testo canzone Sanremo 2020

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no No no grazie

No no

No no

No no grazie

No no

No no

No no grazie

No no

No no

No no grazie

Ogni mattina

Avrà l’oro in bocca

Finché ho i soldi nascosti nel letto

Con la resistenza

Alla dittatura

Del politicamente corretto

Il mio sogno è quello di arrivare in alto

Senza spendere i soldi di un altro

Faccio cattivo visoA buon gioco

E anche se sono bello

Non piaccio

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No no grazie

No no

No no

No no grazie

No no

No no

No no grazie

No no

No no

No no grazie

Spero si capisca che odio il razzista

Che pensa al Paese ma è meglio il mojito

E pure il liberista di centro sinistra che perde partite e rifonda il partito

Si chiedono “questo da dov’è uscito?”

Dal terzo millennio col terzo dito

Parlare di eccesso non è eccessivo

Sono il fuori programma televisivo

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No no grazie

No no

No no

No no grazie

No no

No no

No no grazie

No no

No no

No no grazie

Giuro la smetto con sta storia del rap

Voglio scrivere canzoni d’amore per la mia ex

Trovarmi un lavoro serio e diventare yes man

Insultare tutti sì ma solamente sul web

No grazie

No no

No no

No no grazie

No no

No no

No no grazie

No no

No no

No no grazie

No no

No no

No no grazie

Sanremo 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

