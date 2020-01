NEW AMSTERDAM 2. Arriva in chiaro su Canale 5 la seconda stagione della serie tv targata NBC con il nuovo appuntamento martedì 28 gennaio 2020. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

New Amsterdam 2 trama episodi 28 gennaio 2020 su Canale 5

New Amsterdam 2 episodio 7 Bravi soldati. Kapoor invia Nathan, un giovane reduce dell’Afghanistan, nel gruppo di supporto di Iggy. Il percorso si rivela doloroso, ma terapeutico.

New Amsterdam 2 episodio 8 Segui il tuo cuore. Una paziente oncologica della dottoressa Sharpe, per sopportare i dolori, fugge dall'ospedale e si inietta eroina in un vecchio hotel abbandonato.

New Amsterdam 2 episodio 9 L'isola. Max, coadiuvato da un'equipe, decide di eseguire controlli di routine su tutta la popolazione femminile del carcere di Rikers Island.

New Amsterdam 2 streaming

New Amsterdam 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

