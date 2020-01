Torna in chiaro su Canale 5 Station 19, la seconda stagione della serie tv targata ABC con il nuovo appuntamento martedì 28 gennaio 2020. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Station 19 trama episodi 28 gennaio 2020 su Canale 5

Station 19 trama episodio 2X05 Un piccolo danno. Mentre il capitano Sullivan riunisce la squadra di polizia e la Caserma 19 per il corso annuale di primo soccorso, Ben e’ a casa per il suo giorno libero.

Station 19 trama episodio 2X06 Ultimo giorno sulla Terra. Il padre di Ryan fa una visita inaspettata alla Caserma, dove si presenta con chiari segni di colluttazione.

Station 19 streaming

Negli USA gli episodi sono andati in onda sulla ABC durante la tipica serata del giovedì TGIT dedicata alle serie tv di Shondaland come Grey’s Anatomy. In Italia la puntata doppiata in italiano è stata trasmessa sul canale satellitare Fox Life su Sky, mentre arriva in chiaro in seconda serata su Canale 5 in gennaio 2020. Station 19 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

