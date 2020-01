L’Amica Geniale ultima puntata: trama e anticipazioni 29 gennaio 2020

L’AMICA GENIALE ULTIMA PUNTATA. La prima stagione della serie tv tratta dai best seller di Elena Ferrante si chiude con la replica della quarta puntata mercoledì 29 gennaio 2020 su Rai 1. Ecco di seguito trama e anticipazioni degli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Aggiornamento: la seconda stagione L’Amica Geniale 2 è stata ufficialmente confermata da HBO e Rai. Scopri tutte le info e quando va in onda

L’Amica Geniale quarta e ultima puntata: trama e anticipazioni 29 gennaio 2020

L’Amica Geniale ultima puntata episodio 7 I fidanzati. Lila si fidanza ufficialmente con Stefano e i due progettano il matrimonio. Stefano, inoltre, decide di investire sui modelli di scarpe immaginati da Lila, entrando in affari con i Cerullo. Elena, per cercare di rimanere al passo dell’amica, si fidanza con Antonio, per il quale però non prova vero affetto. Tornata a Napoli, Elena non ha il coraggio di confidare a nessuno ciò che le è capitato, nemmeno a Lila che intanto le racconta le novità estive. Anche se i suoi genitori la ritengono impegnata con Marcello Solara, Lila non ha problemi a farsi vedere in giro in compagnia di Stefano Carracci e in breve tempo si fidanza con lui e progetta già il matrimonio.

Stefano la vizia, la riempie di regali e, ammaliato dai progetti delle scarpe, decide di entrare in affari con i Cerullo, producendo quei modelli immaginati da Lila quando era ancora una bambina. In poco tempo Lila cambia, si dà molte arie e questo provoca l’invidia degli altri ragazzi del Rione. Elena, per cercare di rimanere al passo con la sua amica, si fidanza con Antonio, meccanico del rione, ma per lui non riesce a provare vero affetto. Chiede così a Lila se vuole davvero bene a Stefano. Lila le risponde dì sì, gli vuole più bene di quanto ne vuole al fratello o ai genitori… ma, aggiunge, non tanto quanto ne vuole a lei.

L’Amica Geniale ultima puntata episodio 8 La promessa assoluta. Le scarpe Cerullo non si vendono e Stefano chiede aiuto ai Solara. Questa cosa fa quasi saltare il matrimonio, ma Elena – che intanto sta scrivendo un articolo che le ha commissionato Nino – ricuce lo strappo. Al matrimonio, però, Elena scopre che l’articolo non è stato pubblicato e Marcello si presenta al matrimonio indossando le prime scarpe create da Lila, quelle che Stefano custodiva gelosamente. Quando le scarpe Cerullo non si vendono, Fernando e Stefano capiscono che per non far chiudere la loro impresa devono chiedere aiuto ai Solara, che sicuramente riusciranno a piazzare quelle calzature da signori anche al di fuori del Rione. I Solara accettano, ma a una condizione: Silvio dovrà fare da testimone.

Lila non ne vuole sapere e il matrimonio rischia di saltare, ma l’intervento di Elena fa rientrare l’emergenza e i promessi sposi arrivano a un patto: Silvio farà da testimone, ma Marcello non dovrà presenziare al matrimonio. Nino intanto chiede a Elena di scrivere per una piccola rivista un articolo e lei accetta emozionata. Si farà aiutare da Lila, cui riconosce ancora un’autorità. Durante il matrimonio, Elena viene a scoprire che il suo articolo non è stato pubblicato e questo piccolo fatto la rattrista. Tutto peggiora quando, durante il taglio della torta, fa il suo ingresso nella sala del ristorante Marcello Solara. Lila sbianca quando vede, come ulteriore affronto, che Marcello indossa le prime scarpe che lei aveva prodotto da bambina e che Stefano custodiva gelosamente.

L’Amica Geniale streaming

La serie è visibile in diretta sia in televisione su Rai 1 sia in streaming sul sito o l’App di RaiPlay. Inoltre andranno in onda sia in tv sia on demand le repliche dei vari episodi. Per tutte le informazioni e i link per vedere la fiction, leggi il nostro articolo dedicato.

L’Amica Geniale sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv L’Amica Geniale basta andare sull’hashtag ufficiale #LAmicaGeniale, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

L’Amica Geniale: link utili

