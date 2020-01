Mission Impossible Rogue Nation è il film stasera in tv mercoledì 29 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mission Impossible Rogue Nation film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Mission: Impossible Rogue Nation

USCITO IL: 19 agosto 2015

GENERE: Avventura, Azione, Thriller

ANNO: 2015

REGIA: Christopher McQuarrie

CAST: Tom Cruise, Alec Baldwin, Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, America Olivo, Sean Harris, Simon McBurney, Jingchu Zhang

DURATA: 131 Minuti

Mission Impossible Rogue Nation film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Ethan e il suo team sono impegnati nella missione più impossibile di sempre: sradicare il Sindacato,una pericolosa organizzazione di ex spie che vuole distruggere la MFI e creare un nuovo ordine mondiale attraverso una serie crescente di attacchi terroristici. Ethan riunisce la sua squadra e si allea all’ex agente britannico la glaciale Ilsa Faust. Ma sarà davvero affidabile?

Mission Impossible Rogue Nation film stasera in tv: curiosità

Tom Cruise non ha voluto controfigure: si è aggrappato al portello di un aereo in movimento; ha guidato una moto a velocità di 160 chilometri l’ora; ha girato da solo anche la scena subacquea per fare la quale l’attore si è allenato con dei professionisti riuscendo a trattenere il fiato fino a sei minuti.

La scena in cui Tom Cruise si appende al portello dell’aereo è ispirata al videogioco per Playstation Uncharted 3: L’inganno di Drake.

Mission Impossible Rogue Nation streaming

Mission Impossible Rogue Nation streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mission Impossible Rogue Nation film stasera in tv: trailer

