Vikings 6X09: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

Vikings 6X09 va in onda su TimVision giovedì 30 gennaio 2020. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l'articolo contiene spoiler.

Vikings 6X09: trama e spoiler

L’episodio Vikings 6X09 si intitola Resurrection che tradotto in italiano significa “Resurrezione”. L’emittente ha rilasciato una breve sinossi con alcune anticipazioni sulla trama. In Islanda, Ubbe e Torvi incontrano un misterioso viandante. Bjorn è costretto a rivalutare chi siano i suoi nemici quando Erik torna da una missione di ricognizione con preoccupanti informazioni. Bjorn avrà bisogno di alleati, ma potrebbe non riuscire a convincere il suo vecchio avversario Re Harald a unirsi a lui per affrontare la nuova minaccia. Ivar si riunisce con qualcuno a lui vicino.

Vikings 6X09 streaming dove vederlo

Negli USA e in Canada l’episodio va in onda su History Channel mercoledì 29 gennaio 2020. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa sulla piattaforma streaming TimVision il giorno seguente, ossia giovedì 30 gennaio 2020.

Vikings 6X09 streaming sottotitoli

Per chi non ha un abbonamento a TimVision o non vuole aspettare gli episodi doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com e eurostreaming.pink), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

Vikings 6X09 promo

