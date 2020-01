DON MATTEO 12 QUARTA PUNTATA. L’amatissima fiction con Terence Hill torna in onda su Rai 1 giovedì 30 gennaio 2020. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla terza puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Don Matteo 12 quarta puntata: trama e anticipazioni 30 gennaio 2020

un uomo misterioso si presenta in canonica: è Manlio, il padre che Natalina non ha mai conosciuto. Dopo le prime diffidenze, i due cominciano a legare sempre di più, anche se Don Matteo crede che l’uomo nasconda qualcosa. Ines si affeziona sempre più al PM, che è diventato il suo tutore legale, mentre Anna, che fatica a trovare un equilibrio con Marco, offre a Sergio una seconda possibilità: riparare il suo amato Maggiotino…

Don Matteo 12 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Canale 5, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Don Matteo 12: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction Don Matteo 12 con Terence Hill basta andare sull’hashtag ufficiale #DonMatteo12, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Don Matteo 12: link utili