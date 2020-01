GREY’S ANATOMY 16 DOVE VEDERE. Torna su Fox Life Grey’s Anatomy 16 con la nuova stagione doppiata in italiano. La serie tv medical drama firmata Shonda Rhimes avrà molti colpi di scena e sorprese. Ecco di seguito tutte le info su orari, date e dove vedere gli episodi di Grey’s Anatomy 16 in tv e streaming SCOPRI TRAMA E ANTICIPAZIONI DELLA STAGIONE 16

Grey’s Anatomy 16 dove vedere gli episodi in tv

Le puntate di Grey’s Anatomy 16 andranno in onda in televisione a partire dal 28 ottobre 2019 ogni lunedì alle ore 21:00 in prima visione su Fox Life (canale 114). Per quanto riguarda la replica, su Fox Life sono previste diverse messe in onda, a partire da subito dopo la fine degli episodi in prima tv: il lunedì sera alle ore 23:00. Oppure sempre su pc, smartphone e tablet gli abbonati potranno vedere il programma nella sezione On Demand in replica streaming gratuito. Per i non abbonati Sky, per il momento non sono previste repliche o messe in onda in chiaro di Grey’s Anatomy 16.

Grey’s Anatomy 16 streaming in italiano

In contemporanea gli abbonati Sky potranno guardare la diretta anche su pc, smartphone e tablet attraverso l’App Sky Go in streaming gratuito. Oppure sempre su pc, smartphone e tablet gli abbonati potranno vedere il programma nella sezione On Demand in replica streaming gratuito. Per i non abbonati Sky, per il momento non sono previste repliche o messe in onda in chiaro di Grey’s Anatomy 16.

Grey’s Anatomy 16 streaming con sottotitoli

Le puntate di Grey’s Anatomy 16 andranno in onda dal 26 settembre 2019 sul canale americano ABC. Per chi non può aspettare a rivedere Meredith, Alex e gli altri protagonisti quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

Grey’s Anatomy 16

Grey’s Anatomy 16 social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Grey’s Anatomy basta andare sull’hashtag ufficiale #GreysAnatomy, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

