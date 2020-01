Hitler contro Picasso e gli altri è il film stasera in tv giovedì 30 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hitler contro Picasso e gli altri film stasera in tv: cast e trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Sono passati 80 anni da quando il regime nazista bandì la cosiddetta “arte degenerata”, non solo organizzando nel 1937 a Monaco un’esposizione pubblica per condannarla esaltando la “pura arte ariana”. Ma mettendo al bando artisti come Chagall, Monet, Picasso, Matisse, Klee, Kokoschka, Otto Dix, El Lissitzky. Contemporaneamente iniziò anche la razzia di capolavori dell’arte da parte dei nazisti nei musei, nelle case di collezionisti e ebrei. Il tutto per costruire quello che Hitler avrebbe voluto far diventare il Louvre di Linz.

Ed è proprio per raccontare alcune delle storie che presero il via in quei giorni, che Claudio Poli ha diretto il docu-fil su soggetto di Didi Gnocchi con sceneggiatura di Sabina Fedeli e Arianna Marelli. Le musiche sono affidate a Remo Anzovino, mentre la produzione è a cura di 3D Produzioni e Nexo Digital con Sky Arte HD. Nel film possiamo vedere la partecipazione straordinaria di Toni Servillo.

Hitler contro Picasso e gli altri streaming

Hitler contro Picasso e gli altri film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

