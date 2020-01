PIERO PELù TESTO SANREMO 2020. La cantante è in gara al 70° Festival della Canzone Italiana con il brano Gigante. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Piero Pelù Gigante Sanremo 2020: autori

Piero Pelù è al suo primo Festival come concorrente. Il cantante, dopo essere stato ospite della kermesse per ben due volte, è al suo esordio come partecipante in gara. Piero Pelù salirà sul palco dell’Ariston con la canzone Gigante, scritta dallo stesso artista insieme a L. Chiaravalli. SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #SANREMO2020

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Piero Pelù Gigante Sanremo 2020: audio e video

IN ARRIVO

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Piero Pelù Gigante testo canzone Sanremo 2020

Spingi forte spingi forte salta fuori da quel buio

Crescerai aprendo porte tutti i giorni stare pronti

Tu sei molto di più di quello che credi di quello che vedi

Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla, un piccolo Buddha

Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo mondo

È come una giostra la mente

Tu sei il re di tutto e di niente gigante

Niente di proibito sei pronto a cavalcare il mondo? Mondo

Fatti il tuo castello volante

Con la fantasia di un bambino… giganteCavalcare draghi e mostri già ti penso dacci dentro

È un mestiere che conosco tutti i giorni stare pronti

Tu sei molto di più di quello che credi di quello che vedi

Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo Buddha

Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo, mondo

È come una giostra la mente

Tu sei il re di tutto e di niente… gigante

Niente di proibito sei pronto a cavalcare il mondo, mondo

Fatti il tuo castello volante

Con la fantasia di un bambino… gigante

Tu sei molto di più di quello che vedi di quello che credi

Sei il mio asso

Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo Buddha

…Il tuo non è un pianto è il tuo primo canto ehi!

Oh eh oh eh

Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo, mondo

È come una giostra la mente

Tu sei il re di tutto e di niente… gigante

Spacca l’infinito e rubagli un minuto al mondo, mondo

Per fare un castello volanteCon la fantasia di un bambino… gigante

Gigante…

Sanremo 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Per essere sempre aggiornato su Sanremo 2020 segui le pagine Facebook: Sanremo 2020 News Festival vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Sanremo 2020: link utili