Autobahn Fuori Controllo è il film stasera in tv venerdì 31 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Autobahn Fuori Controllo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Collide

USCITO IL: 16 febbraio 2017

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2016

REGIA: Eran Creevy

CAST: Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Marwan Kenzari, Aleksandar Jovanovic, Clemens Schick, Christian Rubeck, Erdal Yildiz

DURATA: 99 Minuti

Autobahn Fuori Controllo film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Durante un viaggio in Europa, Casey incontra Juliette e se ne innamora, ricambiato. Tra i due inizia una relazione, ma la promessa di felicità viene infranta il giorno in cui alla ragazza viene diagnosticato un grave male. Pur di poter pagare le cure mediche che potrebbero salvare la vita di Juliette, Casey, ex-spacciatore, decide di tornare alla sua vecchia vita. Su consiglio del trafficante per il quale lavorava, Geran, si convince a derubare il temibilissimo gangster Hagen. I piani, naturalmente, non vanno come previsto e il giovane si imbarca in una corsa contro il tempo per riuscire a sfuggire agli uomini di Hagen, per salvare se stesso e la donna che ama… LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Autobahn Fuori Controllo film stasera in tv: curiosità

Inizialmente erano stati scritturati come attori protagonisti Zac Efron e Amber Heard. Successivamente hanno abbandonano il progetto così la produzione li ha rimpiazzati con Nicholas Hoult e Felicity Jones.

L’uscita del film è stata rimandata più volte a causa della bancarotta dichiarata dalla società di produzione.

Autobahn Fuori Controllo streaming

Autobahn Fuori Controllo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Autobahn Fuori Controllo film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

