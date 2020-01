IL CANTANTE MASCHERATO TELEVOTO. Arriva il nuovo show di Rai 1 in compagnia di Milly Carlucci. Ecco di seguito come votare i concorrenti in gara per determinare chi sarà il vincitore. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il Cantante Mascherato televoto: come votare i concorrenti

Ma come votare i concorrenti? Sarà semplicissimo, infatti durante la diretta su Rai 1 si potrà televotare con due modalità: la prima chiamando il numero 894.424 da telefono fisso; la seconda inviando un SMS al 475.475.0 contenente il codice del concorrente preferito come indicato da Milly Carlucci al costo massimo di euro 0,51 per ogni voto espresso. Il risultato della classifica generale sarà l’unione dei voti ottenuti in studio attraverso i punteggi della giuria e quello del Televoto.

Il Cantante Mascherato: concorrenti

il Mastino

il Leone

il Coniglio

il Mostro

l’Angelo

l’Unicorno

il Barboncino

il Pavone

Il Cantante Mascherato: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate di Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci basta andare sull’hashtag ufficiale #IlCantanteMascherato, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook dello show.

