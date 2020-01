La fredda luce del giorno è il film stasera in tv venerdì 31 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La fredda luce del giorno film stasera in tv: cast

La regia è di Mabrouk El Mechri. Il cast è composto da Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Rafi Gavron, Caroline Goodall, Jim Piddock, Óscar Jaenada, Shira Scott, Joseph Mawle, Roschdy Zem, Verónica Echegui

La fredda luce del giorno film stasera in tv: trama

Will Shaw (Henry Cavill), uomo d’affari, parte per la Spagna in vacanza con la sua famiglia. Tutto volge per il meglio, fino a quando, in sua assenza, la madre, il fratello e la fidanzata vengono rapiti. I sequestratori, uomini a lui sconosciuti, viaggiano alla ricerca di una valigetta misteriosa. Nella forsennata ricerca dei suoi cari, Will rimarrà incastrato in un complotto; ed è proprio allora che scoprirà, portandoli alla luce, angoli oscuri della vita di suo padre…

La fredda luce del giorno streaming

La fredda luce del giorno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La fredda luce del giorno film stasera in tv: trailer

