PINGUINI TATTICI NUCLEARI TESTO SANREMO 2020. La cantante è in gara al 70° Festival della Canzone Italiana con il brano Ringo Starr. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pinguini Tattici Nucleari Ringo Starr Sanremo 2020: autori

I Pinguini Tattici Nucleari sono al suo primo Festival come concorrenti. La band è composta da Riccardo Zanotti (voce), Nicola Buttafuoco (chitarra), Lorenzo Pasini (chitarra-cori), Simone Pagani (basso-cori), Matteo Locati (batteria) e Elio Biffi (tastiera, fisarmonica, voce). I Pinguini Tattici Nucleari saliranno sul palco dell’Ariston con la canzone Ringo Starr, scritta da R. Zanotti (frontman del gruppo). SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #SANREMO2020

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pinguini Tattici Nucleari Ringo Starr Sanremo 2020: audio e video

IN ARRIVO

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pinguini Tattici Nucleari Ringo Starr testo canzone Sanremo 2020

A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene

Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene

Gli amici ormai si sposano alla mia età ed io mi incazzo se non indovino all’eredità

Forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto tipo andando in Africa

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo StarrUooh oooh

Tu eri Robin poi hai trovato me, pensavi che fossi il tuo Batman ma ero solo il tuo Ted eh eh

E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me fingo,

Che i migliori alla fine se ne vanno sempre e che cosa rimane? Ringo.

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Uooh oooh

Ringo, Ringo, Ringo, Ringo

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

Uooh oooh

Sanremo 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Per essere sempre aggiornato su Sanremo 2020 segui le pagine Facebook: Sanremo 2020 News Festival vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Sanremo 2020: link utili